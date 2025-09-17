В отопительный сезон омичи вступают с солидными долгами

Первого сентября в омском водоканале стартовала акция «Пеня — не для меня». Горожанам, которые рассчитаются с задолженностью, компания спишет начисленные ранее пени. Чтобы получить такую возможность, абонент должен погасить долг. И в течение как минимум двух месяцев оплачивать квитанции в сроки, установленные действующим законодательством (ежемесячно до десятого числа). После этого он может направить в омский водоканал заявление о списании пени, приложив документы. По условиям акции клиент компании также должен оформить доставку квитанции в электронном виде не менее чем на один год. В водоканале пояснили, что акция «Пеня — не для меня» является бессрочной. И дает возможность наибольшему количеству потребителей сэкономить на начисленных штрафах за нарушения сроков оплаты коммунальных услуг. Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени абонентам, имеющим задолженность более одного месяца.