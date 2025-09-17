В отопительный сезон омичи вступают с солидными долгами

Летом омский водоканал готовит сети и сооружения к работе в зимний период, проводит ремонтную кампанию. Соответственно, увеличиваются затраты на проведение работ, и вопрос платежной дисциплины стоит особенно остро. Большинство омичей своевременно оплачивают услуги предприятия. Однако только за август задолженность жителей и управляющих компаний перед водоканалом увеличилась на тридцать миллионов рублей. В целом с начала года долги этих категорий потребителей возросли на 115 миллионов, — сообщила коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
С начала года задолженность населения Омска возросла на 56 миллионов рублей. Из них 51 миллион — на счету жителей многоквартирных домов, еще пять миллионов — частного сектора. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по сравнению с началом года прибавили долгов почти на шестьдесят миллионов.
Омский водоканал ведет системную работу с неплательщиками. На протяжении всего года для снижения дебиторской задолженности предприятие активно использует систему автодозвона. Предупреждение о просрочке платежа публикуется на каждой квитанции должников. Этим же потребителям первого числа каждого месяца омский водоканал направляет уведомления о необходимости погасить долги по электронной почте.
За восемь месяцев водоканал направил в суд около пяти тысяч исковых заявлений на общую сумму 88 миллионов рублей с возложением судебных расходов на должников. А в отношении злостных неплательщиков частного сектора применяется крайняя мера — ограничение холодного водоснабжения.
При этом план летней ремонтной кампании предприятие выполнило на сто процентов. В списке мероприятий — санация двух магистральных водоводов, капитальный ремонт фильтров на сооружениях водоподготовки и отстойников на очистных сооружениях канализации. Помимо этого проведена перекладка семнадцати километров сетей водоснабжения и водоотведения.
К работе в зимний период подготовлены водоразборные колонки и более трех тысяч пожарных гидрантов. В минувший четверг, 11 сентября, омский водоканал сдал в администрацию города паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.
Кстати.
Первого сентября в омском водоканале стартовала акция «Пеня — не для меня». Горожанам, которые рассчитаются с задолженностью, компания спишет начисленные ранее пени. Чтобы получить такую возможность, абонент должен погасить долг. И в течение как минимум двух месяцев оплачивать квитанции в сроки, установленные действующим законодательством (ежемесячно до десятого числа). После этого он может направить в омский водоканал заявление о списании пени, приложив документы. По условиям акции клиент компании также должен оформить доставку квитанции в электронном виде не менее чем на один год. В водоканале пояснили, что акция «Пеня — не для меня» является бессрочной. И дает возможность наибольшему количеству потребителей сэкономить на начисленных штрафах за нарушения сроков оплаты коммунальных услуг. Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени абонентам, имеющим задолженность более одного месяца.
Справка.
Оплатить квитанцию можно дистанционно: на официальном сайте водоканала через личный кабинет. Или рассчитаться в кассах по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Малунцева, 3.