На Ольхоне из-за резкого потепления вновь зацвели растения

Тепло, установившееся в Иркутской области, привело к неожиданному природному феномену на берегах Байкала. Как сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье», на острове Ольхон растения, вопреки всем календарным нормам, вновь выпустили бутоны, создав иллюзию возвращения весны в середине сентября.
Цветы заметили 14 сентября. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
— Явление было зафиксировано 14 сентября 2025 года на маршруте «Юг острова Ольхон» в Прибайкальском национальном парке, — уточняет пресс-служба парка.
Для ботаников это явление не стало неожиданностью. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По словам специалистов-ботаников, подобные процессы периодически наблюдаются в прибайкальских широтах и не считаются чем-то исключительным. Теплые воздушные массы бабьего лета способны пробудить отдельные виды флоры к повторному цветению.
Бабье лето пришло в Приангарье. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
А пока Приангарье наслаждается теплом, в Бурятии и Забайкалье выпал первый снег! КП-Иркутск собрала фото и видео.