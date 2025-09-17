Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ольхоне из-за резкого потепления вновь зацвели растения

Явление было зафиксировано 14 сентября 2025 года на маршруте «Юг острова Ольхон».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тепло, установившееся в Иркутской области, привело к неожиданному природному феномену на берегах Байкала. Как сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье», на острове Ольхон растения, вопреки всем календарным нормам, вновь выпустили бутоны, создав иллюзию возвращения весны в середине сентября.

Цветы заметили 14 сентября. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Явление было зафиксировано 14 сентября 2025 года на маршруте «Юг острова Ольхон» в Прибайкальском национальном парке, — уточняет пресс-служба парка.

Для ботаников это явление не стало неожиданностью. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По словам специалистов-ботаников, подобные процессы периодически наблюдаются в прибайкальских широтах и не считаются чем-то исключительным. Теплые воздушные массы бабьего лета способны пробудить отдельные виды флоры к повторному цветению.

Бабье лето пришло в Приангарье. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

А пока Приангарье наслаждается теплом, в Бурятии и Забайкалье выпал первый снег! КП-Иркутск собрала фото и видео.