На Ольхоне из-за резкого потепления вновь зацвели растения

Тепло, установившееся в Иркутской области, привело к неожиданному природному феномену на берегах Байкала. Как сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье», на острове Ольхон растения, вопреки всем календарным нормам, вновь выпустили бутоны, создав иллюзию возвращения весны в середине сентября.