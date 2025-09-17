Ричмонд
Гусев сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Воронежем

Гусев отметил, что в Воронеже отменена непосредственная угроза удара беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник над Воронежем, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, в Воронеже отменена непосредственная угроза удара БПЛА. Вместе с тем он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в области по-прежнему действует.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что с 21:30 до 23:00 мск 16 сентября силы ПВО сбили в Белгородской области два дрона, в Ростовской и Воронежской — по одному.

