Аэропорт Краснодара возобновил регулярные полеты гражданской авиации

Воздушное пространство над Краснодаром было закрыто по соображениям безопасности с 2022 года, однако аэропорт все это время поддерживал полную работоспособность и сохранял штат сотрудников. С 11 сентября, начиная с 09:00 мск, воздушная гавань официально открыта для обслуживания регулярных рейсов.