Аэропорт Краснодара возобновил регулярные полеты гражданской авиации

Воздушное пространство над Краснодаром было закрыто по соображениям безопасности с 2022 года.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Аэропорт Краснодара 17 сентября примет первый пассажирский рейс после снятия действовавших с 2022 года авиационных ограничений. В этот день самолет авиакомпании «Аэрофлот» доставит пассажиров из Москвы, а позже будут возобновлены и международные полеты.

Воздушное пространство над Краснодаром было закрыто по соображениям безопасности с 2022 года, однако аэропорт все это время поддерживал полную работоспособность и сохранял штат сотрудников. С 11 сентября, начиная с 09:00 мск, воздушная гавань официально открыта для обслуживания регулярных рейсов.

По информации пресс-службы холдинга «Аэродинамика», первым международным направлением станет рейс авиакомпании «Азимут» в Стамбул. В целом в сентябре планируется восстановление полетов по 12 маршрутам, включая несколько зарубежных направлений.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в Сочи или Геленджик в бархатный сезон могут кратковременно подешеветь на 10−15%. Это произойдет из-за открытия аэропорта в Краснодаре. Под Новый год, впрочем, цены вернутся на привычный уровень.