Мальчик-богатырь: во Владивостоке женщина родила ребенка весом пять килограмм

Мальчик появился на свет 7 сентября с рекордными показателями — при росте 57 см он весит 5090 граммов. Женщина самостоятельно справилась с естественным процессом рождения крупного ребенка. Врачи только подготовили ее к родам. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Осложнений во время родов не произошло. Мальчик стал третьим ребенком в семье.