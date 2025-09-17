Мальчик-богатырь: во Владивостоке женщина родила ребенка весом пять килограмм

В Приморском краевом перинатальном центре женщина родила ребенка весом пять килограмм. При этом роды прошли естественным путем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Svodka25.
Мальчик появился на свет 7 сентября с рекордными показателями — при росте 57 см он весит 5090 граммов. Женщина самостоятельно справилась с естественным процессом рождения крупного ребенка. Врачи только подготовили ее к родам. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Осложнений во время родов не произошло. Мальчик стал третьим ребенком в семье.
Напомним, в июле в перинатальном центре Приморья на свет появился новорождённый с необычным весом — 5670 граммов. Благодаря грамотной работе медиков, роды прошли успешно при помощи планового кесарева сечения.