На Камчатке временно отключат интернет

На это время социально значимые объекты переведут на спутниковую связь, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня с 25 по 29 сентября. Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью. На период отключения для минимизации неудобств и обеспечения жизнедеятельности полуострова все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения, на время проведения работ будут переведены на спутниковую связь», — говорится в сообщении.
Уточняется, что заключительные регламентные работы будут проведены национальным оператором связи ПАО «Ростелеком». По данным властей, несмотря на обозначенные даты, срок начала и окончания работ зависит от гидро- и метеоусловий в акватории, непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов.
Как рассказал министр цифрового развития края Николай Киселев, кабель заведут в специальную трубу, уже обустроенную под землей и в море. Действующую морскую часть кабеля разрежут и соединят с наземной частью линии связи, вновь проложенной под мысом Левашова.
«Это очень сложные работы, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов и специализированной техники с материка. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на наш оптический кабель, который соединяет нас с глобальным интернетом. Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую инфраструктуру на многие годы вперед», — отметил Киселев, его слова приводит пресс-служба.
Работу на спутниковом канале протестируют