Две брошенные машины парализовали движение целого микрорайона во Владивостоке

По данным сервиса 2ГИС, к 10 утра дорожное движение по улице Нейбута в сторону улица Адмирала Юмашева оставалось очень плотным, автомобильная пробка растянулась от светофора на перекрёстке у остановки «Зелёный угол» до Нейбута, 35. По словам очевидцев, припаркованная легковушка ограничивала проезд возле ТЦ «Ладыгина». Ещё одна помеха выезжающему из спального микрорайона транспорту — брошенный тягач в районе остановки «Депутатская».
В комментариях на карте 2ГИС пользователи призывают к совершению противоправных действий в отношении водителя брошенного большегруза; с сарказмом предлагают городской администрации построить ещё несколько жилых комплексов в переуплотнённом микрорайоне; и сетуют, что путь только до ТЦ «Ладыгина», то есть до условной границы микрорайона, у водителей этим утром занял час.
Местная жительница, комментируя дорожный коллапс в telegram-канале микрорайона, пишет, что путь на автобусе от конечной остановки «Улица Нейбута» до остановки «Демидюка» (это всего три перегона) также занял час, она была вынуждена вернуться домой.
Усугубляет ситуацию перекрытие сквозного проезда между стоматологической поликлиникой на улице Адмирала Кузнецова и школой № 57 на улице Адмирала Юмашева. Водители вынуждены объезжать перекрытие по улице Адмирала Кузнецова, этот поток усугубляет дорожный затор на регулируемом перекрёстке с улицей Нейбута на «Зелёном углу».
Вероятно, улице Нейбута тоже необходим строгий запрет парковки вдоль проезжей части, соблюдение которого будет контролироваться парконом — автомобилем с камерой фиксации нарушений. Сейчас парконы работают в основном в центре города. Судя по отчёту муниципальной службы «Содержание городских территорий», за прошлый месяц парконы зафиксировали 3 989 нарушений в сфере дорожного движения, что на 33% меньше, чем в июле. Больше всего нарушений зарегистрировано: на улице Адмирала Фокина (263); на Партизанском проспекте (246 нарушений); на Народном проспекте (227) и улице Светланской (212).
«Каждое авто, оставленное с нарушением, — это реальная угроза безопасности. Перекрываются подъездные пути для машин экстренных служб: скорой помощи, пожарных, полиции. На улицах Владивостока одна такая машина может парализовать движение целого квартала и поставить под удар жизни и здоровье людей», — отметили специалисты предприятия «СГТ».
Как в воду глядели.
Напоминаем, что накануне «мастера парковки» создали реальное препятствие для автомобиля скорой медицинской помощи. В telegram-каналах «завирусилась» запись с автомобильного регистратора из медицинского спецтранспорта, на котором машина никак не может протиснуться по улице Прапорщика Комарова, которая запаркована с обеих сторон. Видео сопровождалось комментарием, что фельдшер и реаниматолог бригады в итоге были вынуждены вручную сдвинуть с места один из мешавших автомобилей. В ССМП Владивостока пояснили, что бригада направлялась из Центра медицины катастроф на вертолётную площадку санитарной авиации. Сдвинув автомобиль при помощи неравнодушных прохожих, медики успешно добрались до аэродрома и вылетели на санитарное задание в край.
На момент выхода этой публикации затор на улице Нейбута, если верить 2ГИС, сократился незначительно, его «хвост» сместился с дома № 35 к строению № 47 В.