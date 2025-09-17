Две брошенные машины парализовали движение целого микрорайона во Владивостоке

Напоминаем, что накануне «мастера парковки» создали реальное препятствие для автомобиля скорой медицинской помощи. В telegram-каналах «завирусилась» запись с автомобильного регистратора из медицинского спецтранспорта, на котором машина никак не может протиснуться по улице Прапорщика Комарова, которая запаркована с обеих сторон. Видео сопровождалось комментарием, что фельдшер и реаниматолог бригады в итоге были вынуждены вручную сдвинуть с места один из мешавших автомобилей. В ССМП Владивостока пояснили, что бригада направлялась из Центра медицины катастроф на вертолётную площадку санитарной авиации. Сдвинув автомобиль при помощи неравнодушных прохожих, медики успешно добрались до аэродрома и вылетели на санитарное задание в край.