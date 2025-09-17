В России начнут апробацию единых учебников по естественным наукам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году, в 2027 году они должны быть полностью готовы, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
«В августе прошлого года вышел закон о том, что РАН теперь снова участвует в экспертизе учебников и учебных пособий. К нам в обязательном порядке направляют на экспертизу все учебники и учебные пособия, мы считаем это очень важным моментом. И безусловно, стоял вопрос об унификации учебников», — сказал Красников.
По его словам, РАН и министерство просвещения РФ определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии, информатике, которые бы приняли участие в создании единых учебников и пособий к ним.
«Я думаю, что в следующем году мы начнем апробацию новых учебников, необходимо будет еще с учительским сообществом их обсудить, а в 2027 году планируем уже окончательно закончить их подготовку», — добавил Красников.