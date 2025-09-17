Эксперт объяснила, как нехватка цинка влияет на вкус и запах

— Цинк играет ключевую роль в восприятии вкуса и запаха. Содержащийся в слюне фермент поддерживает баланс на поверхности вкусовых клеток. Даже небольшой дефицит цинка может снизить аппетит или изменить ощущения от пищи. Хорошая новость в том, что после восстановления уровня цинка нормальное восприятие возвращается уже через несколько недель, — пояснила специалист.