Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, как нехватка цинка влияет на вкус и запах

Терапевт Лозикова: Нехватка цинка искажает вкус и обоняние.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нехватка цинка в организме может стать причиной искажения вкуса и обоняния. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Лозикова в интервью NEWS.ru. По ее словам, все дело в особом ферменте, который содержит цинк и напрямую влияет на работу наших рецепторов.

— Цинк играет ключевую роль в восприятии вкуса и запаха. Содержащийся в слюне фермент поддерживает баланс на поверхности вкусовых клеток. Даже небольшой дефицит цинка может снизить аппетит или изменить ощущения от пищи. Хорошая новость в том, что после восстановления уровня цинка нормальное восприятие возвращается уже через несколько недель, — пояснила специалист.

Таким образом, если вы заметили странные изменения во вкусах или запахах, возможно, организму просто не хватает этого важного микроэлемента.