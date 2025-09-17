Эксперт объяснила, как нехватка цинка влияет на вкус и запах

Нехватка цинка в организме может стать причиной искажения вкуса и обоняния. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Лозикова в интервью NEWS.ru. По ее словам, все дело в особом ферменте, который содержит цинк и напрямую влияет на работу наших рецепторов.
— Цинк играет ключевую роль в восприятии вкуса и запаха. Содержащийся в слюне фермент поддерживает баланс на поверхности вкусовых клеток. Даже небольшой дефицит цинка может снизить аппетит или изменить ощущения от пищи. Хорошая новость в том, что после восстановления уровня цинка нормальное восприятие возвращается уже через несколько недель, — пояснила специалист.
Таким образом, если вы заметили странные изменения во вкусах или запахах, возможно, организму просто не хватает этого важного микроэлемента.