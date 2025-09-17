Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал, что ещё во время службы на стороне Киева узнал о существовании добровольческих формирований, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, именно это обстоятельство стало для него решающим, когда он осознал, что его подразделение фактически отправляют «на утилизацию».
Экс-солдат отметил, что впервые услышал о таких отрядах через социальные сети.
«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что», — пояснил он.
По словам мужчины, момент перелома наступил, когда его часть перебросили на передовую без должного обеспечения. Сразу после этого он начал просить, чтобы его свели с командиром одного из таких отрядов.
Ранее тало известно, что польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек попал в российский плен после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.