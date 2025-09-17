В Хабаровском крае посреди дороги у села Арсеньево образовалась воронка

В Хабаровском крае на подъездной дороге к селу Арсеньево образовался водоворот — большая воронка, мешающая проезду транспорта. Жители села уже с весны обращаются с просьбой отремонтировать дорогу, которая серьезно повреждена из-за интенсивного движения тяжёлых лесовозов. Асфальт разбит, и проехать по трассе могут далеко не все автомобили, пишет Amur Mash.
Несмотря на жалобы местных жителей, власти планируют направить комиссию специалистов «Хабаровскуправдора» для оценки ситуации только 24 сентября. Местные надеются на скорейший ремонт, чтобы восстановить нормальное сообщение и безопасность на дороге.
