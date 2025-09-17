В Хабаровском крае посреди дороги у села Арсеньево образовалась воронка

В Хабаровском крае на подъездной дороге к селу Арсеньево образовался водоворот — большая воронка, мешающая проезду транспорта. Жители села уже с весны обращаются с просьбой отремонтировать дорогу, которая серьезно повреждена из-за интенсивного движения тяжёлых лесовозов. Асфальт разбит, и проехать по трассе могут далеко не все автомобили, пишет Amur Mash.