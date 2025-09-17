Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Соцфонда рассказал, кому подняли пенсию в этом году

Чирков заявил, что прибавки к пенсиям в этом году получили 37 миллионов россиян.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 17 сен — РИА Новости. Около 37 миллионов получателей страховой пенсии, а также 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона россиян старше 80 лет получили прибавки к пенсии в этом году, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«С этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Как вы помните, ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию», — сказал Чирков.

Он уточнил, что помимо индексации страховой пенсии работающие пенсионеры с 1 августа получили также перерасчет пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов. Их число составило почти 10 миллионов.

«Еще в этом году был введен очень важный беззаявительный перерасчет пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам, которые ранее получали компенсацию 1,2 тысячи рублей на уход… В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется», — добавил Чирков.

По его данным, изначально такую компенсацию получали 2,6 миллиона россиян, а после перерасчета — 5,5 миллиона человек.

Полный текст интервью читайте в четверг на сайте ria.ru.