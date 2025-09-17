Учебный корабль «Смольный» прибыл во Владивосток

С борта корабля сошли более 200 курсантов второго и четвёртого курсов, включая иностранных слушателей из дружественных государств. Все они проходят обучение в высших военно-морских учебных заведениях России. Завершив штурманскую практику, курсанты отправятся в свои учебные заведения авиарейсами. В ближайшее время на смену им на «Смольный» прибудут курсанты ТОВВМУ и ЧВВМУ им. П. С. Нахимова — им предстоит продолжить поход.