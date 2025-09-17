Учебный корабль «Смольный» прибыл во Владивосток

Учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный» прибыл во Владивосток в рамках дальнего штурманского похода. В торжественной обстановке на главной набережной Тихоокеанского флота экипаж корабля встретил начальник ТОВВМУ им. С. О. Макарова капитан 1 ранга Сергей Собокарь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.
С борта корабля сошли более 200 курсантов второго и четвёртого курсов, включая иностранных слушателей из дружественных государств. Все они проходят обучение в высших военно-морских учебных заведениях России. Завершив штурманскую практику, курсанты отправятся в свои учебные заведения авиарейсами. В ближайшее время на смену им на «Смольный» прибудут курсанты ТОВВМУ и ЧВВМУ им. П. С. Нахимова — им предстоит продолжить поход.
Учебное плавание стартовало 26 июня из Кронштадта. За три месяца «Смольный» преодолел свыше 20 тысяч морских миль, посетив порты Малабо (Экваториальная Гвинея), Сан-Томе и Принсипи, Пуэнт-Нуар (Конго), Кейптаун (ЮАР), Дар-эс-Салам (Танзания) и Камрань (Вьетнам).
Во время перехода будущие офицеры совершенствовали профессиональные навыки, учились ориентироваться в сложной навигационной обстановке, несли вахты в качестве дублёров офицеров и штурманов, решали учебно-боевые задачи в реальных морских условиях.
Во Владивостоке корабль проведёт пополнение запасов и после непродолжительного отдыха экипажа продолжит дальний поход по Северному морскому пути уже с новой сменой курсантов.
