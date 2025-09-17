Ричмонд
На Камчатке готовятся к крупному отключению интернета: как это отразится на магазинах

Торговые сети на Камчатке начали подготовку к отключению интернета.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке в период с 25 по 29 сентября отключат интернет. Крупные торговые сети будут готовы обслуживать жителей даже во время ограничений. Отключение интернета не сильно отразится на их работе. Об этом уведомили в пресс-службе администрации Камчатского края.

В сообщении отмечается, что «Ростелеком» в указанный период займется обновлением береговой инфраструктуры подводной линии связи «Сахалин-Камчатка». При этом жители края не останутся без продуктом, даже если не снимут наличные средства.

«Временное отключение интернета на Камчатке не сильно отразится на работе крупных торговых сетей», — говорится в сообщении.

В РФ сформировали единый список сайтов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В их числе сервисы «Госуслуг», «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, «Дзен» и другие платформы.

