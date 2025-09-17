На Камчатке готовятся к крупному отключению интернета: как это отразится на магазинах

На Камчатке в период с 25 по 29 сентября отключат интернет. Крупные торговые сети будут готовы обслуживать жителей даже во время ограничений. Отключение интернета не сильно отразится на их работе. Об этом уведомили в пресс-службе администрации Камчатского края.