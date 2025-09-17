Академик Онищенко рассказал о прогнозах эпидемии ОРВИ

В России не ожидается эпидемия ОРВИ, прогнозирует академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, в стране будет лишь эпидемический подъем заболеваемости, который традиционно наблюдается в начале учебного года. Специалист отметил, что к концу сентября ожидается снижение числа заболевших.
Роспотребнадзор ранее сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 63,8%, а среди школьников — в два раза. По мнению Онищенко, такой подъем связан с началом учебного года и возобновлением активных контактов между детьми. Он подчеркнул, что текущие вирусы не обладают свойствами пандемических штаммов, поэтому пандемии не будет.
«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей», — отметил академик. В связи с ожидаемым подъемом он призвал привить около семи миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной для профилактики.
Онищенко также уточнил, что среди циркулирующих вирусов преобладают парагриппы и другие группы, которые занимают около 10−12% от общего числа случаев. Отсутствие массового распространения гриппа способствует тому, что ситуация остается контролируемой.
До этого СМИ писали, что родители массово боятся дистанционки из-за «новой пандемии коронавируса».