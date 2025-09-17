Академик Онищенко рассказал о прогнозах эпидемии ОРВИ

Роспотребнадзор ранее сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 63,8%, а среди школьников — в два раза. По мнению Онищенко, такой подъем связан с началом учебного года и возобновлением активных контактов между детьми. Он подчеркнул, что текущие вирусы не обладают свойствами пандемических штаммов, поэтому пандемии не будет.