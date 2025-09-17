Россиянам рассказали, как увеличить новогодние каникулы до 16 дней

Ерзина отметила, что если оформить отпуск на понедельник и вторник перед праздниками, то отдых начнётся уже с субботы, 27 декабря, и продлится непрерывно до конца новогодних каникул. Такой подход выгоден и удобен — два дня отпуска превращаются в полноценный двухнедельный отдых.