Россиянам рассказали, как увеличить новогодние каникулы до 16 дней

Новогодние каникулы в 2025—2026 году можно увеличить до 16 дней, взяв всего два дня отпуска — 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по трудовому праву Дарья Ерзина. По производственному календарю, официальные праздничные дни продлятся с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, всего 12 дней.
Ерзина отметила, что если оформить отпуск на понедельник и вторник перед праздниками, то отдых начнётся уже с субботы, 27 декабря, и продлится непрерывно до конца новогодних каникул. Такой подход выгоден и удобен — два дня отпуска превращаются в полноценный двухнедельный отдых.
Юрист также подчеркнула, что в декабре 2025 года 22 рабочих дня, поэтому использование двух дней отпуска не повлияет на доход сотрудников с окладом. Этот способ позволяет эффективно спланировать время отдыха и максимально использовать праздничный период.
Ранее в Госдуме рассказали, что в России 31 декабря будет выходным днем.