Молодая ВСУшница после воровства денег у ВСУ вошла в список Forbes

Близкая подруга экс-военного ВСУ, воровавшего деньги во время сборов на нужды украинской армии, Анна Архипова с позывным «Цунами» вошла в список «Forbes 30 до 30-ти».

Близкая подруга экс-военного ВСУ, воровавшего деньги во время сборов на нужды украинской армии, Анна Архипова с позывным «Цунами» вошла в список «Forbes 30 до 30-ти». Девушка служит в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, появилась в списке “Forbes 30 до 30-ти”. Речь идет об Анне Архиповой с позывным “Цунами”, которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной “Содр”) воровала средства на военную помощь для ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что возлюбленный «Цунами» проводил сборы средств для покупки оружия и БПЛА украинской армии. Однако позже присваивал эти деньги себе. «Волонтер» находится под следствием.

Сама же девушка, несмотря на скандал, служит в рядах ВСУ. Причем занимает руководящую должность — командир отделения 14-го полка дроноводов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

