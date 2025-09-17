Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработка магистранта НГУ ускорит тестирование дронов в десятки раз

Он создаёт уникальный стенд для тестирования винтомоторной группы с тягой до 2 кг.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Магистрант Новосибирского государственного университета Егор Побежимов создает уникальный стенд для тестирования винтомоторной группы с тягой до 2 кг для БПЛА. Проект получил грант в размере 1 миллиона рублей как победитель федерального конкурса «Студенческий стартап». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящее время типовые испытания винтомоторных групп в конструкторских бюро или лабораториях проводятся вручную. При работе над новым прототипом этот процесс занимает от двух-трех недель до одного-двух месяцев. При этом на один тест в среднем уходит один-два дня, а для полноценных испытаний требуется провести несколько десятков таких тестов.

Егор Побежимов отметил, что использование специализированного стенда со стандартизированными сценариями тестирования позволит сократить это время до двух часов и получить больший набор данных для извлечения информации, что напрямую снижает стоимость разработки.

Существующие на рынке решения обладают рядом ограничений, поскольку измеряют лишь базовые параметры, такие как тяга и ток, и предполагают использование ручных сценариев тестирования. В отличие от них, разрабатываемый стенд объединяет механику, электронику и программное обеспечение в единую систему.

Работа над проектом стартовала в 2024 году. На текущий момент уже определены необходимые комплектующие и алгоритм реализации, разработана концепция программной и аппаратной частей. Также в НГУ создана необходимая лабораторная база для дальнейшей работы, сформирована команда проекта и достигнуты договоренности с конструкторскими бюро о проведении испытаний.

Ожидается, что через год будет готов полностью функциональный опытный образец стенда.

Предполагается, что решение найдет применение в конструкторских бюро, занимающихся разработкой БПЛА, для подбора винтомоторной группы и выявления дефектов, на производствах для контроля качества и надежности, в проектах «умного города» для снижения шума и оптимизации работы дронов-курьеров.

Ранее BFM-Новосибирск писал о студенте НГУ, который создал уникальную систему для контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Новая система позволяет проводить комплексное тестирование аккумуляторов по различным сценариям, фиксировать ключевые показатели работы и сохранять результаты в базе данных для последующего анализа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше