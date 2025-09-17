Разработка магистранта НГУ ускорит тестирование дронов в десятки раз

Магистрант Новосибирского государственного университета Егор Побежимов создает уникальный стенд для тестирования винтомоторной группы с тягой до 2 кг для БПЛА. Проект получил грант в размере 1 миллиона рублей как победитель федерального конкурса «Студенческий стартап». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В настоящее время типовые испытания винтомоторных групп в конструкторских бюро или лабораториях проводятся вручную. При работе над новым прототипом этот процесс занимает от двух-трех недель до одного-двух месяцев. При этом на один тест в среднем уходит один-два дня, а для полноценных испытаний требуется провести несколько десятков таких тестов.
Егор Побежимов отметил, что использование специализированного стенда со стандартизированными сценариями тестирования позволит сократить это время до двух часов и получить больший набор данных для извлечения информации, что напрямую снижает стоимость разработки.
Существующие на рынке решения обладают рядом ограничений, поскольку измеряют лишь базовые параметры, такие как тяга и ток, и предполагают использование ручных сценариев тестирования. В отличие от них, разрабатываемый стенд объединяет механику, электронику и программное обеспечение в единую систему.
Работа над проектом стартовала в 2024 году. На текущий момент уже определены необходимые комплектующие и алгоритм реализации, разработана концепция программной и аппаратной частей. Также в НГУ создана необходимая лабораторная база для дальнейшей работы, сформирована команда проекта и достигнуты договоренности с конструкторскими бюро о проведении испытаний.
Ожидается, что через год будет готов полностью функциональный опытный образец стенда.
Предполагается, что решение найдет применение в конструкторских бюро, занимающихся разработкой БПЛА, для подбора винтомоторной группы и выявления дефектов, на производствах для контроля качества и надежности, в проектах «умного города» для снижения шума и оптимизации работы дронов-курьеров.
