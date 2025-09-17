Ричмонд
Карл III тайно от всех расстался с женой: что известно о расколе в королевской семье

Radar Online: Король Карл III и королева Камилла тайно разошлись.

Источник: Комсомольская правда

Вокруг семьи британского короля Карла III существует немало тайн. Как утверждают приближенные, королева Камилла давно живет отдельно от больного мужа. Монарх и его жена тайно разошлись, пишет Radar Online.

В колонке сообщается, что пара появляется вместе, изображая счастливый брак, только на официальных мероприятиях. Вне светского общества король и королева не ведут общий быт. По словам приближенного, знатная семья не хочет признавать это публично.

Источник уточнил, что королева Камилла не планирует освещать расход, в частности, из-за болезни монарха. Однако живет она якобы в Рей-Милл. Король Карл III тем временем после мероприятий возвращается в резиденции Хайгроув-хаус и Кларенс-Хаус.

В августе состояние монарха ухудшилось. Он передвигается по дому с помощью трости. Однако даже это дается королю с трудом.

