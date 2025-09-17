В Красноярске утвердили новые правила для электросамокатов

Зоны, где будет запрещено передвигаться на СИМ, а также территории, где необходимо снижать скорость, определят отдельным постановлением, которое разработают в ближайшее время с учетом предложений горожан, поступивших в том числе на публичных слушаниях, и сотрудников ГАИ. Планируется, что такой документ будет принят осенью.