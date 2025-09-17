В Красноярске утвердили новые правила для электросамокатов

Соблюдать их обязаны все, кто живет и работает в краевой столице.
Основная суть нововведений заключается в том, что использование СИМ в городе не должно будет препятствовать передвижению пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения.
Так:
- все кикшеринговые компании теперь будут обязаны оформлять и оборудовать места размещения СИМ разметкой, а также содержать их в чистоте;
- запрещается размещать самокаты у объектов культурного наследия, памятников, мемориальных сооружений, у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, также самокаты нельзя оставлять ближе, чем 5 метров от зданий органов власти, экстренных оперативных служб и правоохранительных органов.
- СИМ должны стоять на расстоянии более 5 метров от перекрестков, остановок общественного транспорта и границ пешеходных переходов, витрин и входов в здания; Кроме того, запрещена стоянка СИМ на проезжей части, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, под запрет попадают тротуары улиц Карла Маркса, Ленина, проспекта Мира от их начала до улицы Профсоюзов. Про другие изменения можно прочитать здесь.
На нарушителей будут накладываться административные штрафы от 1500 до 150 тысяч рублей. Также документ предусматривает возможность эвакуации СИМ на спецплощадку.
Новые правила вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.
Зоны, где будет запрещено передвигаться на СИМ, а также территории, где необходимо снижать скорость, определят отдельным постановлением, которое разработают в ближайшее время с учетом предложений горожан, поступивших в том числе на публичных слушаниях, и сотрудников ГАИ. Планируется, что такой документ будет принят осенью.