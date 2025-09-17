Ричмонд
В Красноярске утвердили новые правила для электросамокатов

16 сентября депутаты Красноярского Горсовета приняли документ, где прописаны основные правила размещения, передвижения, оформления и работы на территории города средств индивидуальной мобильности, к которым относятся, в том числе, электросамокаты.

Источник: Freepik

Соблюдать их обязаны все, кто живет и работает в краевой столице.

Основная суть нововведений заключается в том, что использование СИМ в городе не должно будет препятствовать передвижению пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения.

Так:

  • все кикшеринговые компании теперь будут обязаны оформлять и оборудовать места размещения СИМ разметкой, а также содержать их в чистоте;
  • запрещается размещать самокаты у объектов культурного наследия, памятников, мемориальных сооружений, у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, также самокаты нельзя оставлять ближе, чем 5 метров от зданий органов власти, экстренных оперативных служб и правоохранительных органов.
  • СИМ должны стоять на расстоянии более 5 метров от перекрестков, остановок общественного транспорта и границ пешеходных переходов, витрин и входов в здания; Кроме того, запрещена стоянка СИМ на проезжей части, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, под запрет попадают тротуары улиц Карла Маркса, Ленина, проспекта Мира от их начала до улицы Профсоюзов. Про другие изменения можно прочитать здесь.​

На нарушителей будут накладываться административные штрафы от 1500 до 150 тысяч рублей. Также документ предусматривает возможность эвакуации СИМ на спецплощадку.

Новые правила вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.

Зоны, где будет запрещено передвигаться на СИМ, а также территории, где необходимо снижать скорость, определят отдельным постановлением, которое разработают в ближайшее время с учетом предложений горожан, поступивших в том числе на публичных слушаниях, и сотрудников ГАИ. Планируется, что такой документ будет принят осенью.