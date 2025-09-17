Врач назвал, какие «народные» методы при насморке могут навредить

В интернете можно найти сотни «народных» способов избавиться от насморка. Однако далеко не все советы безопасны для здоровья. Некоторые методы не только не помогают, но и могут ухудшить состояние. Об этом KP.RU рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин.