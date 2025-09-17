Врач назвал, какие «народные» методы при насморке могут навредить

В интернете можно найти сотни «народных» способов избавиться от насморка. Однако далеко не все советы безопасны для здоровья. Некоторые методы не только не помогают, но и могут ухудшить состояние. Об этом KP.RU рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин.
— Большая ошибка прикладывать к носу мешочек с солью или теплое яйцо! Так вы рискуете усилить воспалительный процесс, что никак не помогает лечению, а, скорее, вредит, — объяснил врач.
По словам специалиста, не стоит экспериментировать и с закапыванием в нос соков растений, таких как чеснок или лук. Они раздражают слизистую и вызывают ожоги, из-за чего болезнь может затянуться. Кроме того, опасно промывать нос неподготовленной водой — это может привести к проникновению бактерий.
— Бессильны против отеков слизистой растения, которые вы добавляете в чай или пытаетесь закапать, как сок алоэ, каланхоэ и т.п. Сильный мятный аромат, как уже было сказано (см. выше), может давать общий освежающе-отвлекающий эффект и за счет этого немного облегчать симптомы, — подчеркнул медик.
Врач советует при первых признаках простуды не полагаться на сомнительные лайфхаки, а использовать проверенные методы: промывания солевыми растворами из аптеки, обильное питье, отдых и своевременное обращение к специалисту.