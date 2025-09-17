Отопительный сезон стартовал в Новосибирске

С сегодняшнего дня в Новосибирске стартовал плановый процесс подключения потребителей к системе теплоснабжения. Первыми тепло получат социально значимые объекты города. В период с 17 по 20 сентября отопление будет подано во все образовательные и медицинские организации.
Подключение жилого фонда начнется позднее, с 19 сентября. Первыми в очереди на тепло стоят объекты, запитанные от крупнейших городских ТЭЦ. Помимо детских садов, школ и больниц, это коснется и многоквартирных домов, на первых этажах которых они расположены.
«На каждом этапе управляющим организациям потребуется некоторое время на окончание отладки и регулировки внутридомовых систем отопления. Регулировка должна завершиться 1 октября вне зависимости от этапа», — сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.