Россиянам напомнили о скором переносе крайней даты оплаты ЖКХ

Депутат сообщил, что с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесён на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца. По его словам, цель нововведения — «удобство и комфорт граждан», поскольку дни выплаты зарплат у разных людей не совпадают.
«Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — объяснил чиновник.
Парламентарий также подчеркнул, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать иные сроки для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно запретить компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, начислять пени и проценты за несвоевременную оплату ЖКУ. По мнению парламентария, коммунальные службы, не являясь финансовыми организациями, не должны иметь права взимать дополнительные платежи с граждан. Депутат подчеркнул, что существующая система несправедлива: при отключении услуг по вине ЖКХ компании не компенсируют ущерб потребителям, однако взимают с граждан штрафные санкции даже за небольшие просрочки оплаты.