В четверг Приморье попадёт под влияние антициклона

В среду, 17 сентября, атмосферный фронт, под влиянием которого Приморье находилось в прошедшие сутки, ушёл в сторону Японского моря. По данным Примгидромета, осадки на большей части региона прекратились, лишь в отдельных районах на северо-востоке они сохраняются, но и там дождь закончится к обеду. С запада постепенно усиливается влияние гребня антициклона и холодной воздушной массы. Вслед за прояснением придёт свежий, более прохладный воздух: дневные температуры окажутся на 2−5 °C ниже, чем накануне, сообщает ИА PrimaMedia.