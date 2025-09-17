В четверг Приморье попадёт под влияние антициклона

В среду, 17 сентября, атмосферный фронт, под влиянием которого Приморье находилось в прошедшие сутки, ушёл в сторону Японского моря. По данным Примгидромета, осадки на большей части региона прекратились, лишь в отдельных районах на северо-востоке они сохраняются, но и там дождь закончится к обеду. С запада постепенно усиливается влияние гребня антициклона и холодной воздушной массы. Вслед за прояснением придёт свежий, более прохладный воздух: дневные температуры окажутся на 2−5 °C ниже, чем накануне, сообщает ИА PrimaMedia.
В четверг, 18 сентября, регион окончательно окажется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Ночью в континентальных районах воздух выхолодится до +1…+9 °C, на южном побережье +10…+15 °C. Днём, по мере смещения ложбины холода к востоку, температура немного повысится: от +16 °C на севере до +23 °C в южной части края.
Во Владивостоке сегодня без осадков, свежий северо-западный ветер, столбики термометров поднимутся до +20…+23 °C. В ночь на четверг температура опустится на 1−2 градуса, а дневной максимум останется на уровне среды. Осадки завтра маловероятны.