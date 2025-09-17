Отопительный сезон стартовал еще в нескольких районах Хабаровского края

«Решение о начале отопительного сезона принимается администрациями муниципалитетов. Даты определяются по установленному правилу: если в течение пяти дней на улице среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов, то можно начинать теплоснабжение. В некоторых населенных пунктах жители уже почувствовали заметное похолодание, поэтому теплоснабжение в некоторых районах, особенно северных, началось раньше, чем в центральных. Сначала к теплу подключили объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы», — отметили в министерстве ЖКХ края.