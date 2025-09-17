На Алтае открывается конференция «Алтай — прародина тюрков»

«Регион Большого Алтая … стал местом формирования тюркской цивилизации и государственности, отправной географической точкой, откуда тюрки продвигались на пространства Евразии. Сегодня наибольшее количество тюркоязычных народов проживает в России, а также на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и в других странах мира от Монголии на Востоке — до Балкан на Западе», — сообщает пресс-служба.