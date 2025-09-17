На Алтае открывается конференция «Алтай — прародина тюрков»

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен — РИА Новости. Международная конференция «Алтай — прародина тюрков» с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте «Манжерок» в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
«Международная конференция “Алтай — прародина тюрков”. Семнадцатого сентября в 9.30 (5.30 мск — ред.) в Горно-Алтайске (Республика Алтай, курорт “Манжерок”) состоится открытие II Международной научно-практической конференции “Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации” , — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие: помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, госсоветник Казахстана Ерлан Карин, госсекретарь Киргизии Марат Иманкулов.
«Регион Большого Алтая … стал местом формирования тюркской цивилизации и государственности, отправной географической точкой, откуда тюрки продвигались на пространства Евразии. Сегодня наибольшее количество тюркоязычных народов проживает в России, а также на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и в других странах мира от Монголии на Востоке — до Балкан на Западе», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что история славянских, тюркских, монгольских и других народов является культурным достоянием Российской Федерации. Опыт многовекового совместного проживания в государствах Северной Евразии (тюркских каганатов, Золотой Орды, Российской империи, СССР) зародили фундамент современной интеграции России и государств Центральной Азии, базирующийся на общей исторической, территориальной, государственно-правовой, культурной основе.
«Одной из важных тем конференции станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. В частности, совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел», — говорится в сообщении.
На конференции ожидаются участники из России, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов — второго тома «Летописи тюркской цивилизации».
Организаторами конференции выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание», Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.