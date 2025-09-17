Защита обжаловала приговор экс-замминистра здравоохранения Иркутской области

В Кировский районный суд Иркутска поступила апелляционная жалоба на приговор экс-заместителю министра здравоохранения области. Документ был подан 12 сентября, а рассмотреть его должны до 23 сентября 2025 года, о чем свидетельствуют данные картотеки суда.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, в конце августа женщину признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Суд установил, что в 2019 году она организовала массовую закупку сильнодействующего обезболивающего в объемах, многократно превышающих потребности онкобольных.
— Целью было формальное освоение бюджетных средств. В итоге невостребованные лекарства с истекшим сроком годности уничтожили, а ущерб областному бюджету превысил 25 миллионов рублей, — рассказывали тогда в прокуратуре региона.
Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения, запретил на три года занимать государственные должности и взыскал с нее более 23 миллионов рублей в счет частичного возмещения ущерба. Теперь суду предстоит проверить законность этого решения в апелляционном порядке.
