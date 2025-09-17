Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат горсовета Львова Мельничук заявил, что город потихонечку русифицируется

Депутат городского совета Любомир Мельничук высказался, что Львов «потихоньку русифицируется».

Депутат городского совета Любомир Мельничук высказался, что Львов «потихоньку русифицируется».

— Если мы выйдем сейчас на улицу, то увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, понемногу теряет данный статус. И это большая проблема, — сказал он во время выступления на заседании горсовета, передает украинский портал «Страна.ua».

Мельничук подчеркнул отсутствие во Львове программ по защите украинского языка и пообещал работать над мерами по защите и «усилению» украинского языка в городе, сообщило РИА Новости.

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская 15 сентября заявила, что ее дочь продолжает вести свои соцсети на русском языке из-за того, что та уверена, что в противном случае никому не будет интересен ее блог.

По словам чиновницы, она пытается убедить ребенка в том, что интерес у пользователей к ее страницам в Сети зависит не от того, на каком языке та выражается, а от их содержания.