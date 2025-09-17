Депутат горсовета Львова Мельничук заявил, что город потихонечку русифицируется

Депутат городского совета Любомир Мельничук высказался, что Львов «потихоньку русифицируется».
— Если мы выйдем сейчас на улицу, то увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, понемногу теряет данный статус. И это большая проблема, — сказал он во время выступления на заседании горсовета, передает украинский портал «Страна.ua».
Мельничук подчеркнул отсутствие во Львове программ по защите украинского языка и пообещал работать над мерами по защите и «усилению» украинского языка в городе, сообщило РИА Новости.
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская 15 сентября заявила, что ее дочь продолжает вести свои соцсети на русском языке из-за того, что та уверена, что в противном случае никому не будет интересен ее блог.
По словам чиновницы, она пытается убедить ребенка в том, что интерес у пользователей к ее страницам в Сети зависит не от того, на каком языке та выражается, а от их содержания.