На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5

На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 14 афтершоков магнитудой до 5,5. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, все подземные толчки оказались неощутимыми для жителей.
Накануне у побережья полуострова фиксировались 19 землетрясений магнитудой до 5,2, при этом пять из них ощущались в населённых пунктах.
В МЧС уточнили, что новые сейсмические события имели силу от 3,6 до 5,5 балла, однако не вызвали последствий для населения и объектов инфраструктуры.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе объявлена угроза цунами после подземных толчков. Он также отметил, что магнитуда землетрясения составила 6,3 балла.
