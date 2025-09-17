Россиянам подсказали способ дольше отдохнуть на Новый год: вместо 12 дней — 16 выходных

Россияне на новогодние выходные смогут отдохнуть не 12, а 16 дней. Для этого гражданам, работающим пятидневку, стоит заранее подумать про отпуск. Так, достаточно взять всего два дня отдыха, чтобы увеличить каникулы на четыре дня. Об этом рассказала юрист Дарья Ерзина, пишет РИА Новости.