Россиянам подсказали способ дольше отдохнуть на Новый год: вместо 12 дней — 16 выходных

Россияне на новогодние выходные смогут отдохнуть не 12, а 16 дней. Для этого гражданам, работающим пятидневку, стоит заранее подумать про отпуск. Так, достаточно взять всего два дня отдыха, чтобы увеличить каникулы на четыре дня. Об этом рассказала юрист Дарья Ерзина, пишет РИА Новости.
Она уточнила, что страна официально отдыхает с 31 декабря по 12 января. При этом 27−28 декабря — суббота и воскресенье. Соответственно, работающие пятидневку могут взять отпуск на 29 и 30 декабря. Тогда отдых составит 16 дней.
«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — подытожила Дарья Ерзина.
Россияне также начнут с долгих выходных ноябрь. Как уточнили в Роструде, отдых продлится с 3 по 5 ноября.