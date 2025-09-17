Член жюри от Узбекистана Ташматов назвал «Интервидение» серьезным проектом

«Это очень серьезный, я считаю, вообще такой большой проект, большой форум. И я, конечно, его воспринимаю очень серьезно, и это, конечно, прежде всего фестиваль, это как бы сближение народов, наций и сближение культур. И, конечно, фольклорное начало. Оно будет присутствовать. Это, конечно, придает такую яркую краску, такой колор, который, наверное, будет отличать конкурс от всех других конкурсов и мировых форумов, которые проходят, — сказал Ташматов. — И то, что такие государства с огромным населением, как Китай, Индия, Бразилия, Россия [примут участие в “Интервидении”]. То есть это такой, получается, мегафестиваль, мегаконкурс, и я очень рад этому, конечно. Просто мы еще не понимаем, как бы не видели еще, не соприкоснулись, мы еще не понимаем значимость этого конкурса, этого форума. Я думаю, что если он будет традиционным, это будет просто самый главный мировой культурный форум вообще во всем мире и за всю историю».