Член жюри от Узбекистана Ташматов назвал «Интервидение» серьезным проектом

«Это очень серьезный, я считаю, вообще такой большой проект, большой форум. И я, конечно, его воспринимаю очень серьезно, и это, конечно, прежде всего фестиваль, это как бы сближение народов, наций и сближение культур. И, конечно, фольклорное начало. Оно будет присутствовать. Это, конечно, придает такую яркую краску, такой колор, который, наверное, будет отличать конкурс от всех других конкурсов и мировых форумов, которые проходят, — сказал Ташматов. — И то, что такие государства с огромным населением, как Китай, Индия, Бразилия, Россия [примут участие в “Интервидении”]. То есть это такой, получается, мегафестиваль, мегаконкурс, и я очень рад этому, конечно. Просто мы еще не понимаем, как бы не видели еще, не соприкоснулись, мы еще не понимаем значимость этого конкурса, этого форума. Я думаю, что если он будет традиционным, это будет просто самый главный мировой культурный форум вообще во всем мире и за всю историю».
Как отметил член жюри, ему очень близка концепция «Интервидения», при этом он вспомнил, как транслировали этот конкурс по советскому телевидению. «Это было очень грандиозно, я так представляю, что это должен быть очень большой, грандиозный такой масштабный проект. И, конечно, это меня очень сильно разволновало, — поделился своими впечатлениями Ташматов, когда узнал, что вошел в состав жюри. — Потому что я сам в прошлом участник многих международных конкурсов, как “Золотой Орфей”,»Братиславская лира’и так далее. И, конечно, для меня вот этот форум — это очень большая ответственность, тем более, что я буду в жюри".
По мнению народного артиста, ответственность заключается в том, чтобы владеть как минимум тремя, четырьмя языками, поскольку участники будут исполнять свои песни на разных языках: «На самом деле хорошо бы знать языки и культуру тех стран, которые будут представлять [певцы на конкурсе]». В то же время Ташматов поделился, что сам знает несколько языков. «Как ни странно, болгарский, грузинский, абсолютно просто. Значит, фарси, французский, английский, русский, узбекский, турецкий, — сказал он. — У меня есть друзья болгары, есть друзья грузины. Я, видимо, вот просто слышу, и у меня как бы это получается. Будем считать, что это меня Бог одарил такими способностями».
В завершение он рассказал, чего ожидает как член жюри от исполнителей во время их выступлений на «Интервидении». «Мне хотелось бы услышать, если это фольклорное или национальное такое, хочется услышать очень хорошо и грамотно, по-современному аранжированные произведения. Вот просто современный подход, даже если это произведение является классическим и вот старинным», — подытожил Ташматов.
Народный артист Узбекистана, заслуженный артист Узбекской ССР, лауреат международных конкурсов, певец и композитор Мансур Ташматов будет представлять свою страну в Международном профессиональном жюри конкурса «Интервидение». Родившись в семье известного композитора, народного артиста Узбекистана Ганиджана Ташматова, он вдохновился деятельностью отца и всю жизнь посвятил творчеству и развитию эстрады в республике. В 1978 году Ташматов стал лауреатом сразу двух престижных конкурсов: Всесоюзного телеконкурса «С песней по жизни…» и Международного конкурса «Золотой Орфей», на котором артист представлял СССР и занял третье место. В разные годы он выступал организатором и участником таких коллективов, как «САДО», «САНГЗАР», «ФАЙЗ», «РАДУГА», был солистом эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио. Музыкант побывал с гастролями в Монголии, Болгарии, во многих городах России и СНГ. В 2020 году он стал лауреатом Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества».