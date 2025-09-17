Ричмонд
Россияне смогут подключиться к электросетям через «Госуслуги»

В РФ со следующего года можно будет подать заявление на подключение к электросетям любых энергетических компаний через личный кабинет на портале «Госуслуги». Эти сведения содержатся в правительственном документе.

У пользователей платформы появится возможность связаться с любой электросетевой компанией.

«Возможность подать заявление на подключение к электросетям через “Госуслуги” появилась в 2022 году, но опция распространялась только на крупные энергокомпании. С начала 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации», — со ссылкой на отчет кабмина передает РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиянам хотят дать право ежегодно оценивать чиновников через «Госуслуги».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения сроков записи к врачу через портал государственных услуг, передает «Национальная служба новостей». «Госуслуги» вошли в число сервисов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета в регионах России, напоминает RT.