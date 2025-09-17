Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Роструда Иванков: В РФ стало меньше нелегальных работников

В России выросла выявляемость теневой занятости.

Источник: Комсомольская правда

В России снизилась численность нелегально занятых работников, а выявляемость подобных нарушений повысилась. Это стало следствием введения в правовое поле деятельности региональных комиссий по борьбе с нелегальной занятостью, считает глава Роструда Михаил Иванков.

«Мы видим, что 470 тыс. нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, — это результат именно новой модели работы региональных комиссий», — сказал Иванков РИА Новости на полях X Всероссийской недели охраны труда, добавив, что 97% из всех выявленных уже легализованы тем или иным способом.

Напомним, правительство РФ разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в стране на период 2025—2027 годов.

Сообщалось, что в России проанализируют численность неработающих граждан и причины того, что они не входят в число официально занятых.

Также сообщалось, что Петербург стал лидером по легализации трудовых отношений среди регионов России.