Глава Роструда Иванков: В РФ стало меньше нелегальных работников

В России снизилась численность нелегально занятых работников, а выявляемость подобных нарушений повысилась. Это стало следствием введения в правовое поле деятельности региональных комиссий по борьбе с нелегальной занятостью, считает глава Роструда Михаил Иванков.
«Мы видим, что 470 тыс. нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, — это результат именно новой модели работы региональных комиссий», — сказал Иванков РИА Новости на полях X Всероссийской недели охраны труда, добавив, что 97% из всех выявленных уже легализованы тем или иным способом.
Напомним, правительство РФ разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в стране на период 2025—2027 годов.
Сообщалось, что в России проанализируют численность неработающих граждан и причины того, что они не входят в число официально занятых.
Также сообщалось, что Петербург стал лидером по легализации трудовых отношений среди регионов России.