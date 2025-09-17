Глава Роструда Иванков: В РФ стало меньше нелегальных работников

«Мы видим, что 470 тыс. нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, — это результат именно новой модели работы региональных комиссий», — сказал Иванков РИА Новости на полях X Всероссийской недели охраны труда, добавив, что 97% из всех выявленных уже легализованы тем или иным способом.