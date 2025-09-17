Анастасия Стоцкая высказалась о сходстве своих детей с Киркоровым

Поклонники давно обсуждают сходство сына и дочери певицы Анастасии Стоцкой с ее коллегой Филиппом Киркоровым. Недавно артистка опубликовала в соцсети свежее фото с детьми, вызвав новую волну слухов о «настоящем» отце наследников.
Поклонники в комментариях отметили, что сын звезды стал копией короля эстрады, дочь тоже очень похожа на знаменитого певца.
Журналисты издания Super.ru попросили у Стоцкой прокомментировать эти слухи.
— Это очень странно, зачем мне это скрывать, если бы это было так. Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните, — ответила она.
По ее словам, с Киркоровым они и сами часто шутят на тему сходства наследников.
Официальным отцом детей Стоцкой является ресторатор Сергей Абгарян, за которого она вышла замуж в 2010 году. Через год у супругов родился первенец — Александр, а через шесть лет — дочь Вера. Пара развелась в 2023 году.
Филипп Киркоров ранее рассказал, что в этом году он лично проводит своих детей на первый звонок 1 сентября. При этом он перевел наследников в столичную школу.