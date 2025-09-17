Гречка и яблоки: врач развеял миф о «чудо-продуктах» при низком гемоглобине у детей

У родителей часто есть иллюзия, что с низким гемоглобином у ребенка можно справиться при помощи «полезных» продуктов. Однако если уже развилась железодефицитная анемия, никакая гречка или яблоки не заменят лекарства. Об этом KP.RU рассказал педиатр Антон Прохоренко.
— Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа. Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит, — подчеркнул врач.
Все эти продукты полезны и нужны, но их нельзя воспринимать как лекарство. Поэтому важно как можно быстрее обратиться к врачу для назначения терапии.
По словам специалиста, курс лечения занимает минимум три месяца. За это время необходимо не только восстановить уровень гемоглобина, но и создать запасы железа в организме. Если же прекратить терапию раньше, анемия вскоре вернется.
При этом питание играет ключевую роль в профилактике. Врач напомнил, что больше всего железа содержится в мясе и печени, а также в яйцах, морепродуктах, гречке, бобовых, гранатах и зелени. Но усваивается железо из растительных продуктов значительно хуже, чем из животных источников.