Гречка и яблоки: врач развеял миф о «чудо-продуктах» при низком гемоглобине у детей

При этом питание играет ключевую роль в профилактике. Врач напомнил, что больше всего железа содержится в мясе и печени, а также в яйцах, морепродуктах, гречке, бобовых, гранатах и зелени. Но усваивается железо из растительных продуктов значительно хуже, чем из животных источников.