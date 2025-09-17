В Иркутской области рынок труда показывает устойчивый рост

Ситуация на рынке труда Иркутской области продолжает улучшаться. По последним данным службы занятости, уровень официальной безработицы в регионе сейчас составляет всего 0,4% — это один из самых низких показателей за последние годы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На сегодняшний день работодатели готовы принять на работу почти 28 тысяч человек. При этом количество зарегистрированных безработных составляет около 4,5 тысяч. Это означает, что на каждого соискателя приходится несколько вакансий.
— Только с начала года наши специалисты помогли трудоустроиться более 10 тысячам жителей, включая 600 человек с инвалидностью, — отметил министр труда и занятости Кирилл Клоков. — На портале «Работа в России» доступны десятки тысяч вакансий с разными условиями и требованиями.
По методологии Международной организации труда, которая учитывает не только официально зарегистрированных безработных, общий уровень безработицы в регионе также снизился — до 3% во втором квартале 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автослесарям готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц в Иркутске.