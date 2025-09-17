Омское Заксобрание планирует изменить закон о выборах губернатора

В среду, 17 сентября, в Заксобрании комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрит проект, который предусматривает изменения в законе о выборах губернатора региона. Имеются в виду условия для досрочного прекращения полномочий территориального избиркома.
«Решением Избирательной комиссии Омской области, принятым по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, полномочия территориальной избирательной комиссии по выборам губернатора Омской области могут быть прекращены досрочно в случае изменения административно-территориального устройства Омской области, повлекшего упразднение административно-территориальной единицы, либо в случае преобразования соответствующего муниципального образования», — указано в пояснительной записке в повестке комитета.
Также изменением могут сделать возможность электронного голосования и дистанционного открытия, ведения и закрытия избирательного спецсчета кандидатом.
После обсуждения в комитете и наборе большинства голосов его депутатов изменения рассмотрят уже на заседании общего состава ЗС.
Новые выборы губернатора состоятся в 2028 году.
Ранее мы сообщали, как прошли довыборы в омский горсовет.