«У него ничего не было»: Буланова заявила, что содержала молодого мужа Руднева

Певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж в 2023 году за бизнесмена Валерия Руднева, который младше нее на 19 лет. В недавнем интервью она призналась, что некоторое время ей пришлось содержать супруга из-за его проблем в бизнесе.
Артистка отметила, что гордится мужем и его успехами в бизнесе. По ее словам, он подарил ей на свадьбу ресторан за 50 миллионов рублей. Но были в их шестилетних отношениях и тяжелые финансовые периоды.
— За эти годы сильного успеха не было, но были падения. Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: «Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь», — рассказала Буланова в интервью журналистке Ксении Собчак на Youtube.
Татьяна Буланова ранее прокомментировала слова коллеги Аллы Пугачевой о своих танцорах.
Недавно певица дала первое большое интервью после того, как покинула РФ в 2022 году. В беседе она также обсудила тему российского шоу-бизнеса, в том числе и танцевальный коллектив Булановой.