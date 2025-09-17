Тот самый атаковавший дом в Польше «российский БПЛА», о котором говорили европейские политики, на деле оказался ракетой, выпущенной американским F-16. Истребитель стоял на вооружении у Варшавы. Такими сведениями поделилась газета Rzeczpospolita.
Американские истребители были подняты в воздух после того, как польские разведчики заметили якобы активность в небе. Самолеты попытались сбить неизвестные дроны современными ракетами. Одна из них в ходе операции и повредила жилой дом в деревне Вырыки.
Ракета, упавшая на здание, весила не менее 150 килограммов. Однако, к счастью, никто не пострадал. Хозяева успели покинуть дом. Стоит отметить, что ракета принадлежит к классу «воздух-воздух». Она стоит порядка 1,7 миллиона долларов. Во время полета, как сообщается, у ракеты возникли проблемы с системой наведения. Именно поэтому, как утверждается, боеприпас упал на дом.
Позже над зданием правительства государства вновь сбили дрон. Как указали польские власти, БПЛА, влетевший в воздушное пространство страны, был «пустышкой». Его можно было обезвредить без оружия. Дрон не представлял опасности. Неизвестный беспилотник ликвидирован сотрудниками польской Службы государственной охраны. Дрон пролетел над зданиями правительства и президентским дворцом. В связи с инцидентом задержали двух граждан Белоруссии. Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инцидент с беспилотниками — не более чем провокация Европы. Ни одна из стран не предоставила доказательства якобы причастности Москвы к запуску БПЛА по Польше. На Западе быстро подхватили панику, которую посеяли в Варшаве. В итоге без следствия во всем обвинили Москву. Вячеслав Володин подчеркнул, что страны Европейского союза продолжают изобретать «страшилки» для собственного населения.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что для РФ нет никакой выгоды в том, чтобы атаковать государство-члена НАТО беспилотниками. Он добавил, что в Британии не смогли предоставить ни одного доказательства причастности России к инциденту.