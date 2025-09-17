Семенов: армия Израиля попытается выдавить мирное население из Газы

Армия Израиля будет выдавливать мирное население из сектора Газа, отметил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Напомним, ЦАХАЛ начал наступление на Газу с целью оккупации города. В операции задействовали роботы со взрывчаткой. По городу было нанесено не менее 37 ударов. Известно о гибели более 60 человек.
Как сообщил Семенов, по последним данным, в секторе Газа остается порядка 700 тысяч мирных жителей.
«ЦАХАЛ в отношении населения Газы будет действовать как обычно, то есть пытаться выдавить граждан на юг и далее постепенно к границе с Египтом, а затем уже в сам Египет. Израиль будет открывать для палестинцев коридоры, потом, когда люди будут уходить, эти коридоры он будет закрывать, чтобы граждане не могли вернуться, и таким образом постепенно пытаться выдавливать людей», — отметил политолог.
При этом, напомнил Семенов, многие палестинцы, несмотря на предупреждение о том, что возвращаться запрещено, возвращаются в саму Газу и непосредственно на север Газы.
«Большинство палестинцев прямо говорит: “Какая разница, где нас убьют — на севере или на юге Газы?” Потому что те районы, в которых открываются коридоры, Израиль тоже бомбит, наносятся такие же удары, по сути», — подытожил Семенов.
Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в бункере штаба ВВС перед началом операции в Газе призвал жителей города покинуть территорию.
Напомним, международная комиссия ООН по расследованию событий в секторе Газа признала геноцидом действия Израиля в палестинском анклаве.
Ранее Семенов в беседе с aif.ru отметил, что в ходе проведения операции в секторе Газа армия Израиля может угодить в ловушку.