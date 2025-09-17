Семенов: армия Израиля попытается выдавить мирное население из Газы

«ЦАХАЛ в отношении населения Газы будет действовать как обычно, то есть пытаться выдавить граждан на юг и далее постепенно к границе с Египтом, а затем уже в сам Египет. Израиль будет открывать для палестинцев коридоры, потом, когда люди будут уходить, эти коридоры он будет закрывать, чтобы граждане не могли вернуться, и таким образом постепенно пытаться выдавливать людей», — отметил политолог.