Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семенов: армия Израиля попытается выдавить мирное население из Газы

В ходе операции в секторе Газа Израиль будет выдавливать мирное население с территории города. При этом, как отметил Семенов, многие ранее выехавшие палестинцы возвращаются обратно.

Источник: Аргументы и факты

Армия Израиля будет выдавливать мирное население из сектора Газа, отметил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, ЦАХАЛ начал наступление на Газу с целью оккупации города. В операции задействовали роботы со взрывчаткой. По городу было нанесено не менее 37 ударов. Известно о гибели более 60 человек.

Как сообщил Семенов, по последним данным, в секторе Газа остается порядка 700 тысяч мирных жителей.

«ЦАХАЛ в отношении населения Газы будет действовать как обычно, то есть пытаться выдавить граждан на юг и далее постепенно к границе с Египтом, а затем уже в сам Египет. Израиль будет открывать для палестинцев коридоры, потом, когда люди будут уходить, эти коридоры он будет закрывать, чтобы граждане не могли вернуться, и таким образом постепенно пытаться выдавливать людей», — отметил политолог.

При этом, напомнил Семенов, многие палестинцы, несмотря на предупреждение о том, что возвращаться запрещено, возвращаются в саму Газу и непосредственно на север Газы.

«Большинство палестинцев прямо говорит: “Какая разница, где нас убьют — на севере или на юге Газы?” Потому что те районы, в которых открываются коридоры, Израиль тоже бомбит, наносятся такие же удары, по сути», — подытожил Семенов.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в бункере штаба ВВС перед началом операции в Газе призвал жителей города покинуть территорию.

Напомним, международная комиссия ООН по расследованию событий в секторе Газа признала геноцидом действия Израиля в палестинском анклаве.

Ранее Семенов в беседе с aif.ru отметил, что в ходе проведения операции в секторе Газа армия Израиля может угодить в ловушку.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше