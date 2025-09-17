Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении.
С таким утверждением глава Белого дома выступил после вопросу украинского журналиста о том, когда Вооруженные силы Украины получат 17 систем Patriot, еще в июле обещанные Дональдом Трампом лично.
«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — сказал он, по сути, уйдя от ответа.
Вместе с тем, Дональд Трамп вновь заявил о готовности приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.
Накануне США одобрили первый пакет военной помощи Украине, профинансированный странами-членами НАТО. Соответствующее решение приняли в Белом доме. Речь идет сразу о двух партиях военной помощи, включающих в себя по 500 миллионов долларов. Причем каждая из сумм рассчитана на «приоритетные потребности». Какие именно — не уточняется.
Ранее хозяин Белого дома сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. Он лишь отправит оружие союзникам по НАТО, согласно новым договоренностям. Суть их заключается в том, что Соединенные Штаты Америки будут предоставлять вооружения, а НАТО на сто процентов оплачивать его.
Позже стало известно, что Швеция намерена выделить 275 миллионов долларов на приобретение американских вооружений для последующей передачи их Украине.
Поставки произошли в условиях координации странами НАТО усилий по регулярным поставкам крупной партии вооружений Украине. Этот шаг стал реакцией на заявление властей Нидерландов о выделении 500 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другой военной продукции, в основном американского производства.
К сентябрю позиция некоторых европейских стран резко поменялась. Так, партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и лидирующая в предвыборных опросах, выступила за прекращение поставок оружия Украине.
А после того, как нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский снова начал требовать от союзников вооружение, во Франции просто взбесились. Политики уверены, что французы не должны страдать из-за Украины, поэтому ни одного патрона Париж Киеву поставлять не должен.