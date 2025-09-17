Трамп увильнул от ответа по поводу обещанных 17 систем Patriot для Украины: Киев ткнули носом в собственные проблемы

Ранее хозяин Белого дома сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. Он лишь отправит оружие союзникам по НАТО, согласно новым договоренностям. Суть их заключается в том, что Соединенные Штаты Америки будут предоставлять вооружения, а НАТО на сто процентов оплачивать его.