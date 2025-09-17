Ричмонд
Боец Виталий Говорин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Прощание с героем состоится 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Виталий Говорин из Тулунского района. Об этом сообщил мэр района Александр Тюков.

— Администрация выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким военнослужащего. Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память о Виталии Анатольевиче навсегда останется в наших сердцах, — написал в сети Александр Тюков.

Защитника Отечества проводят в последний путь 18 сентября 2025 года. Церемония прощания состоится в поселке при станции Шуба.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нукутском районе 7 сентября 2025 года простились с 23-летним бойцом специальной военной операции Элвином Вдовенко.