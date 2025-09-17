Юрист разъяснила, как работнику защититься при увольнении

Увольнение по инициативе работодателя часто становится конфликтной ситуацией, где эмоции берут верх и сотрудник рискует остаться в проигрыше. Чтобы этого избежать, важно действовать грамотно и знать свои права. Бизнес-юрист Наталья Макаровская рассказала KP.RU, как работнику защититься при увольнении.
— Во время этого конфликта каждая из сторон проявляет эмоции и допускает ошибки. Что интересно, в трудовом споре побеждает не обязательно правая сторона, а та, которая действует более юридически грамотно и продуманно, — подчеркнула эксперт.
По словам юриста, первое, что должен сделать работник, — это внимательно перечитать трудовой договор и локальные акты компании, чтобы понимать свои обязанности и правила внутреннего распорядка. Кроме того, нужно фиксировать все действия работодателя: переданные документы, приказы, акты. Ошибки при увольнении могут стоить работнику победы в суде.
— Допущенные в преддверии увольнения нарушения каждой из сторон могут существенно повлиять на результаты рассмотрения трудового спора в суде, если впоследствии работник решит оспаривать там свое увольнение, — пояснила специалист.
Особое внимание стоит уделять срокам: оспорить увольнение можно только в течение месяца со дня получения приказа или записи в трудовой книжке. Если работник уверен, что его права нарушены, он имеет право обратиться в прокуратуру или в Трудовую инспекцию.