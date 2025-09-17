Врач объяснил нетипичный всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Количество пациентов с ОРВИ и коронавирусом выросло в связи с резкой сменой температур у людей после отпуска, сообщает Прокофьев.
Число заболевших ОРВИ в России за неделю увеличилось на 63% и превысило 696 тысяч человек. Врач-терапевт Денис Прокофьев объяснил, что всплеск связан с резкими перепадами температур и массовым возвращением людей из отпусков.
«Число заболевших ОРВИ в России увеличилось на 63% и превысило 696 000 человек. Да, действительно, мы в последнее время фиксируем рост заболеваемости, связанный с распространением респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, которой достаточно много. Пик заболеваемости сейчас приходится на сентябрь, как и в прошлые годы», — отметил врач Прокофьев в интервью радио Sputnik. Он отметил, что нехарактерный рост заболеваемости с августа связан с разницей дневных и ночных температур.
Говоря о причинах роста заболеваемости, специалист отметил, что в осенний период организм направляет все силы на терморегуляцию. И носовая полость, и ротовая полость достаточно сильно страдают, от них уходит кровоток, и вирусы легко проникают в организм.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТерапевт объяснил взаимосвязь стресса и ожирения.
Далее врач обратил внимание, что подавляющее число инфекционных заболеваний характеризуется легким течением. Однако при появлении первых признаков недомогания рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как легкие продолжают оставаться основным органом-мишенью, а риск возникновения вирусно-бактериальных пневмоний сохраняется.
В конце августа медицинские эксперты обращали внимание на быстрое распространение нового штамма коронавируса «стратус». Он относится к семейству «омикрон» и вызывает временную хриплость у заболевших. В России уже подтверждены сотни случаев заражения этим штаммом.