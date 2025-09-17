Врач объяснил нетипичный всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19

«Число заболевших ОРВИ в России увеличилось на 63% и превысило 696 000 человек. Да, действительно, мы в последнее время фиксируем рост заболеваемости, связанный с распространением респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, которой достаточно много. Пик заболеваемости сейчас приходится на сентябрь, как и в прошлые годы», — отметил врач Прокофьев в интервью радио Sputnik. Он отметил, что нехарактерный рост заболеваемости с августа связан с разницей дневных и ночных температур.