Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В регионе России временно отключат интернет на несколько дней

На Камчатке с 25 по 29 сентября 2025 года временно отключат интернет из-за обновления береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин — Камчатка». Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

На Камчатке временно отключат интернет.

На Камчатке с 25 по 29 сентября 2025 года временно отключат интернет из-за обновления береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин — Камчатка». Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня с 25 по 29 сентября. Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В период проведения работ, с целью снижения возможных неудобств и поддержания функционирования, все объекты социальной значимости — среди них отдельные банковские учреждения, продуктовые магазины, службы экстренного реагирования и иные важные организации — временно перейдут на использование спутниковой связи.

Тестирование работы по спутниковому каналу запланировано на 20 и 21 сентября. По завершении испытаний на официальном сайте и в социальных сетях регионального правительства опубликуют перечень сервисов и банкоматов, которые будут функционировать во время периода отключения.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше