В регионе России временно отключат интернет на несколько дней

На Камчатке временно отключат интернет.
На Камчатке с 25 по 29 сентября 2025 года временно отключат интернет из-за обновления береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин — Камчатка». Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
«Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня с 25 по 29 сентября. Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
В период проведения работ, с целью снижения возможных неудобств и поддержания функционирования, все объекты социальной значимости — среди них отдельные банковские учреждения, продуктовые магазины, службы экстренного реагирования и иные важные организации — временно перейдут на использование спутниковой связи.
Тестирование работы по спутниковому каналу запланировано на 20 и 21 сентября. По завершении испытаний на официальном сайте и в социальных сетях регионального правительства опубликуют перечень сервисов и банкоматов, которые будут функционировать во время периода отключения.