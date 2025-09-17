Астролог рассказала, что ожидает Филиппа Киркорова в ближайшем будущем

В последнее время жизнь Филиппа Киркорова напоминает череду непростых испытаний.
Сначала артист пережил тяжелую утрату — ушел из жизни его отец. Затем во время выступления певец получил серьезное повреждение, а вскоре в СМИ опубликовали интервью Аллы Пугачевой, где она откровенно поделилась подробностями их совместного прошлого. К этим событиям добавился неприятный эпизод на фестивале «Новая волна», где Киркоров упал прямо на сцене. Эти происшествия, несомненно, отразились на его состоянии, которое, по мнению многих наблюдателей, вызывает серьезные опасения.
Как сообщает издание «7 дней», астролог Тамара Глоба, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что легких путей решения проблем у Киркорова в ближайшее время не предвидится. По ее словам, для артиста наступил период, когда жизненные обстоятельства требуют непрерывной внутренней борьбы. Особенно сильно влияние планет, находящихся в знаке Скорпиона, что остро ощущают представители знака Тельца, к которым принадлежит певец. Это время преодоления трудностей без надежды на быстрое разрешение ситуаций.
Тем не менее, Глоба уверена, что в окружении музыканта есть люди, способные оказать ему поддержку в сложные минуты. Несмотря на затяжной кризис, она отмечает возможную стабилизацию обстановки после наступления Нового года. Однако полного выхода из трудной полосы пока не предвидится, и Киркорову предстоит пройти через многие испытания.
Сам артист воздерживается от комментариев по поводу громких заявлений бывшей супруги. Известно, что после расставания с Пугачевой он сохранил к ней теплые чувства: в его доме до сих пор хранятся портреты и уникальные куклы, созданные по образцу Примадонны. Поклонники с трепетом следят за развитием событий, надеясь, что черная полоса в жизни любимого артиста скоро завершится.
