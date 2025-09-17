Астролог рассказала, что ожидает Филиппа Киркорова в ближайшем будущем

Сначала артист пережил тяжелую утрату — ушел из жизни его отец. Затем во время выступления певец получил серьезное повреждение, а вскоре в СМИ опубликовали интервью Аллы Пугачевой, где она откровенно поделилась подробностями их совместного прошлого. К этим событиям добавился неприятный эпизод на фестивале «Новая волна», где Киркоров упал прямо на сцене. Эти происшествия, несомненно, отразились на его состоянии, которое, по мнению многих наблюдателей, вызывает серьезные опасения.