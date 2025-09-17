В Госдуме хотят ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат

В России могут ввести запрет на уменьшение зарплаты медработников, а также на сокращение штатов в медучреждениях и переоформление их сотрудников на менее оплачиваемые должности. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — цитирует Миронова ТАСС.
Миронов объяснил, что медработники увольняются из-за распространённой практике экономии бюджетных средств за счёт работников медучреждений, что приводит к снижению доступности медпомощи.
Ранее сообщалось о скандале в Тындинской межрайонной больницы в Амурской области, где уволили около 200 сотрудников, работавших по совместительству на несколько ставок.
О том, сколько зарабатывают врачи в разных регионах России, читайте здесь на KP.RU.