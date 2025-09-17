Глава Соцфонда: прибавку к пенсии получили 37 млн россиян

Как сообщало URA.RU ранее, в России действует система адресной социальной поддержки, которая гарантирует минимальный уровень дохода для всех пожилых граждан, независимо от их трудовой истории. В 2025 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 250 рублей, а для тех, кто не набрал необходимого стажа, пенсия доплачивается до этого показателя. Кроме того, с 2025 года в Госдуме рассматривается законопроект о поэтапном увеличении надбавок для пенсионеров старше 70 лет.