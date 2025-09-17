В России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА

Российские специалисты при поддержке платформы НТИ и одноимённого фонда разработали и запатентовали новую технологию защиты беспилотников самолетного типа от обледенения. Как пишут «Известия», решение предназначено для использования в условиях экстремально низких температур и нестабильной погоды.
В основе системы лежит электропроводящая полимерная нить, из которой создаётся особая ткань с функцией нагрева. Она предотвращает образование наледи на дронах при высоких перепадах температуры и повышенной влажности.
По словам генерального директора компании-разработчика «Ампертекс» Павла Погребнякова, эта технология может применяться не только в БПЛА, но и при производстве антистатических материалов для интерьеров современных российских авиалайнеров, повышая их безопасность и комфорт.
Традиционно борьба с обледенением ведётся с помощью горячего воздуха, подаваемого от двигателя, пневматических протекторов или специальных химических жидкостей. Новая система работает иначе: нить нагревается до температуры, при которой лед и снег не способны удерживаться на поверхности конструкции, что значительно повышает эффективность эксплуатации беспилотников.
Ранее в России разработали новый способ защиты от беспилотников — полиамидную защитно-улавливающую сеть «Дарвин». Она устанавливается вокруг объекта и способна погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона.