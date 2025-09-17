Ричмонд
В России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА

В основе новой технологии лежит электропроводящая полимерная нить, из которой создаётся особая ткань с функцией нагрева.

Источник: Аргументы и факты

Российские специалисты при поддержке платформы НТИ и одноимённого фонда разработали и запатентовали новую технологию защиты беспилотников самолетного типа от обледенения. Как пишут «Известия», решение предназначено для использования в условиях экстремально низких температур и нестабильной погоды.

В основе системы лежит электропроводящая полимерная нить, из которой создаётся особая ткань с функцией нагрева. Она предотвращает образование наледи на дронах при высоких перепадах температуры и повышенной влажности.

По словам генерального директора компании-разработчика «Ампертекс» Павла Погребнякова, эта технология может применяться не только в БПЛА, но и при производстве антистатических материалов для интерьеров современных российских авиалайнеров, повышая их безопасность и комфорт.

Традиционно борьба с обледенением ведётся с помощью горячего воздуха, подаваемого от двигателя, пневматических протекторов или специальных химических жидкостей. Новая система работает иначе: нить нагревается до температуры, при которой лед и снег не способны удерживаться на поверхности конструкции, что значительно повышает эффективность эксплуатации беспилотников.

Ранее в России разработали новый способ защиты от беспилотников — полиамидную защитно-улавливающую сеть «Дарвин». Она устанавливается вокруг объекта и способна погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
