Аферисты используют послужные списки для обмана пенсионеров

Мошенники заявили, что оформят на ее имя кредиты и «оставят жить на улице». Вскоре ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей «Госуслуг», и сообщила о взломе личного кабинета. Затем звонок якобы поступил из «Роскомнадзора», где женщину уведомили: на ее имя оформлена доверенность на получение кредитов — документ содержал паспортные данные, СНИЛС и ИНН пенсионерки.